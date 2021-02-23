Быстров о реакции Тедеско на удаление Зобнина: «Постоянное нытье про судейство надоело. Лапочкин прав»

Теги Спартак Рубин Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Роман Зобнин Доменико Тедеско Хвича Кварацхелия Футбол

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением об удалении хавбека «Спартака» Романа Зобнина и реакции тренера Доменико Тедеско на это в матче с «Рубином» (0:1, второй тайм).

– Видим два момента. Первый – это желтая?

– Естественно, желтая. Срыв атаки. Он [Хвича Кварацхелия] легко его обыграл, явный фол.

– Больше всего вопросов по второй карточке – ей аплодировал Тедеско (в трансляцию попали аплодисменты тренера, а также другие жесты – прим. Sports.ru).

– Тедеско может аплодировать кому хочет. Это опять постоянное нытье про судейство надоело, честно говоря. 

Что делает Зобнин. Нога опорная, стоит на ноге, мяча нет рядом. Замах идет – и бьет прямо в ногу. Целенаправленный удар в ногу. С риском травмы. Естественно, Лапочкин прав, – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.

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