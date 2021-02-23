Быстров о реакции Тедеско на удаление Зобнина: «Постоянное нытье про судейство надоело. Лапочкин прав»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров поделился мнением об удалении хавбека «Спартака» Романа Зобнина и реакции тренера Доменико Тедеско на это в матче с «Рубином» (0:1, второй тайм).
– Видим два момента. Первый – это желтая?
– Естественно, желтая. Срыв атаки. Он [Хвича Кварацхелия] легко его обыграл, явный фол.
– Больше всего вопросов по второй карточке – ей аплодировал Тедеско (в трансляцию попали аплодисменты тренера, а также другие жесты – прим. Sports.ru).
– Тедеско может аплодировать кому хочет. Это опять постоянное нытье про судейство надоело, честно говоря.
Что делает Зобнин. Нога опорная, стоит на ноге, мяча нет рядом. Замах идет – и бьет прямо в ногу. Целенаправленный удар в ногу. С риском травмы. Естественно, Лапочкин прав, – сказал Быстров в эфире телеканала «Матч Премьер».
Напомним, матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным.
«Спартак» за несколько секунд до конца первого тайма остался вдесятером из-за удаления Зобнина 🛑— Sports.ru (@sportsru) February 28, 2021
Реакция Тедеско: 👍👍 pic.twitter.com/4xCukhw8au