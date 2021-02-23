«Ростов» не подавал протест на результат матча с «Зенитом». Переигровка невозможна («СЭ»)

«Ростов» не подавал протест на результат матча РПЛ с «Зенитом» (2:2), в котором судья Алексей Матюнин допустил ошибку на 77-й минуте.
После вынесения предупреждения полузащитнику дончан Хорену Байрамяну арбитр позволил хавбеку сине-бело-голубых Вильмару Барриосу без свистка ввести мяч в игру, и атака закончилась голом игрока «Зенита» Далера Кузяева.
Согласно же правилам, «свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления».
Для рассмотрения вопроса о переигровке на заседании КДК «Ростов» должен был подать протест на результат матча. По информации «Спорт-Экспресса», этого сделано не было. Соответственно, о переигровке не может идти речи.
«Ростов», судя по всему, решил не подавать протест, так как Матюнин допустил методическую ошибку, а переигровку могут назначить только в случае технической ошибки судьи (например, удалил не того игрока, показал два предупреждения, но забыл удалить).
Похоже, второй гол «Зенита» нужно было отменить: штрафной разыграли без свистка, хотя после карточки он обязателен