«Ростов» не подавал протест на результат матча с «Зенитом». Переигровка невозможна («СЭ»)

не подавал протест на результат матча РПЛ с «Зенитом» (2:2), в котором судья допустил ошибку на 77-й минуте.

После вынесения предупреждения полузащитнику дончан Хорену Байрамяну арбитр позволил хавбеку сине-бело-голубых Вильмару Барриосу без свистка ввести мяч в игру, и атака закончилась голом игрока «Зенита» Далера Кузяева.

Согласно же правилам, «свисток необходим для возобновления игры после ее остановки для предупреждения или удаления».

Для рассмотрения вопроса о переигровке на заседании КДК «Ростов» должен был подать протест на результат матча. По информации , этого сделано не было. Соответственно, о переигровке не может идти речи.

«Ростов», судя по всему, решил не подавать протест, так как Матюнин допустил методическую ошибку, а переигровку могут назначить только в случае технической ошибки судьи (например, удалил не того игрока, показал два предупреждения, но забыл удалить).

Похоже, второй гол «Зенита» нужно было отменить: штрафной разыграли без свистка, хотя после карточки он обязателен