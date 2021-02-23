«Интер» разгромил «Дженоа» (3:0). Отрыв от «Юве» – 10 очков, но у туринцев матч в запасе

Теги Интер серия А Италия Дженоа Sports.ru Футбол

В 24-м туре итальянской Серии А «Интер» разгромил «Дженоа» (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Антонио Конте одержала пятую подряд победу в чемпионате и продолжает лидировать в турнирной таблице.

После ничьей «Ювентуса» с «Вероной» (1:1) отрыв «Интера» от туринского клуба увеличился до 10 очков, но у «бьянконери» есть игра в запасе.

«Милан», отстающий теперь на семь очков, сегодня в 24-м туре сыграет с «Ромой».

Интер – Дженоа 3:0 (1:0, 2:0)
Дата проведения
28 февраля, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Лукаку, 2:0 – 69 Дармиан, 3:0 – 77 Санчес.
ИнтерХанданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Дармиан (Д`Амброзио, 84), Брозович (Гальярдини, 76), Перишич (Янг, 84), Эриксен, Барелла (Видаль, 85), Мартинес (Санчес, 76), Лукаку.
ДженоаПерин, Чиборра, Гольданига, Сапата, Гильоне (Шомуродов, 62), Мелегони (Портанова, 71), Радованович (Онгене, 46), Стротман (Бехрами, 46), Ровелла, Пьяца, Скамакка (Пандев, 62).
Предупреждения:
Сапата (18), Стротман (40).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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