«Интер» разгромил «Дженоа» (3:0). Отрыв от «Юве» – 10 очков, но у туринцев матч в запасе

В 24-м туре итальянской Серии А «Интер» разгромил «Дженоа» (3:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Антонио Конте одержала пятую подряд победу в чемпионате и продолжает лидировать в турнирной таблице.
После ничьей «Ювентуса» с «Вероной» (1:1) отрыв «Интера» от туринского клуба увеличился до 10 очков, но у «бьянконери» есть игра в запасе.
«Милан», отстающий теперь на семь очков, сегодня в 24-м туре сыграет с «Ромой».
- Дата проведения
- 28 февраля, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, де Врей, Шкриньяр, Бастони, Дармиан (Д`Амброзио, 84), Брозович (Гальярдини, 76), Перишич (Янг, 84), Эриксен, Барелла (Видаль, 85), Мартинес (Санчес, 76), Лукаку.
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Дженоа –
Перин, Чиборра, Гольданига, Сапата, Гильоне (Шомуродов, 62), Мелегони (Портанова, 71), Радованович (Онгене, 46), Стротман (Бехрами, 46), Ровелла, Пьяца, Скамакка (Пандев, 62).