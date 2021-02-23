«Интер» разгромил «Дженоа» (3:0). Отрыв от «Юве» – 10 очков, но у туринцев матч в запасе

В 24-м туре итальянской Серии А разгромил (3:0).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Антонио Конте одержала пятую подряд победу в чемпионате и продолжает лидировать в турнирной таблице.

После ничьей «Ювентуса» с «Вероной» (1:1) отрыв «Интера» от туринского клуба увеличился до 10 очков, но у «бьянконери» есть игра в запасе.

«Милан», отстающий теперь на семь очков, сегодня в 24-м туре сыграет с «Ромой».

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