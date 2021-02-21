«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд» (2:0). Отставание от 4-го места – 2 очка

В 26-м туре английской Премьер-лиги победил выезде с (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Юргена Клоппа, с 43 очками занимающая 6-е место в турнирной таблице, сократила отставание от 4-й позиции до двух очков.

«Вест Хэм» (4-е место, 45 очков) накануне проиграл «Манчестер Сити», а «Челси» (5-е место, 44 очка) сегодня сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

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