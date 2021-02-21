«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд» (2:0). Отставание от 4-го места – 2 очка

Теги Ливерпуль Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

В 26-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» победил выезде с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Юргена Клоппа, с 43 очками занимающая 6-е место в турнирной таблице, сократила отставание от 4-й позиции до двух очков.

«Вест Хэм» (4-е место, 45 очков) накануне проиграл «Манчестер Сити», а «Челси» (5-е место, 44 очка) сегодня сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль 0:2 (0:0, 0:2)
Дата проведения
28 февраля, 22.15, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 48 Джонс, 0:2 – 64, автогол Брайан.
Шеффилд ЮнайтедРэмсдейл, Стивенс, Джагелка (Осборн, 56), Ампаду, Болдок, Ландстрем, Флек (Шарп, 80), Норвуд, Брайан, Макголдрик (Берк, 56), Макберни.
ЛиверпульАдриан, Филлипс, Александер-Арнолд, Кабак, Робертсон, Тиаго Алькантара (Милнер, 76), Джонс (Кейта, 80), Мане, Вейналдум, Салах, Фирмино.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

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