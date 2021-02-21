«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд» (2:0). Отставание от 4-го места – 2 очка

В 26-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» победил выезде с «Шеффилд Юнайтед» (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Юргена Клоппа, с 43 очками занимающая 6-е место в турнирной таблице, сократила отставание от 4-й позиции до двух очков.
«Вест Хэм» (4-е место, 45 очков) накануне проиграл «Манчестер Сити», а «Челси» (5-е место, 44 очка) сегодня сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед».
- Дата проведения
- 28 февраля, 22.15, «Брэмелл Лэйн»
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Шеффилд Юнайтед –
Рэмсдейл, Стивенс, Джагелка (Осборн, 56), Ампаду, Болдок, Ландстрем, Флек (Шарп, 80), Норвуд, Брайан, Макголдрик (Берк, 56), Макберни.