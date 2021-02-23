Главный тренер прокомментировал результат матча РПЛ с (1:2).

– Надо было попадать в створ и после прострела, и после выхода один на один. Забей пораньше, думаю, мы бы справились. Не хочу говорить про судейство – когда играем с «Динамо», эта тема всегда поднимается. Игра забудется, а очки уже забрало «Динамо».

Будем настраиваться на следующую игру. Едем в Москву играть с хорошей командой.

– Удаление Тимофеева могло повлиять на результат?

– Второй тайм был нашим. Не помню ни одного момента в исполнении «Динамо». Была одна контратака, когда мы уже совсем раскрылись. Но это было за пять минут до конца матча.

А так мы доминировали, играли в хороший футбол, имели массу моментов как со стандартов, так и с игры. Не буду говорить, что один эпизод решил – игра складывается из ряда эпизодов, их надо решать в свою сторону.

Увеличился брак и у Ненахова, и у Богосоваца. Игра крайних защитников определяет игру команды. Надо налаживать, чтоб проникающие передачи проходили. И попадать по воротам. Надо использовать моменты.

– Как состояние у Нижича?

– Медицинская служба, тренер по физподготовке делают все, чтобы он был в форме и подошел к игре. Швы заживают, опухоль спала, но пока он не может наступать и вступать в единоборства, – сказал Талалаев.

Главным арбитром матча был Владислав Безбородов.