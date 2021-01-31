Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Большунов и Ретивых, Валнес и Клэбо выступят в командном спринте

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 пройдет мужской командный спринт. За Россию выступят Александр Большунов и Глеб Ретивых.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Командный спринт
Начало полуфиналов – 13.00 по московскому времени, финала – 15.00 по московскому времени
Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена (полуфиналы и финал), Eurosport 2 (финал)
Старт-лист
Полуфинал А
1. Эрик Валнес – Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Александр Большунов – Глеб Ретивых (Россия)
3. Ристоматти Хакола – Йони Мяки (Финляндия)
4. Карл-Юхан Вестберг – Оскар Свенссон (Швеция)
5. Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания)
Полуфинал B
1. Франческо де Фабиани – Федерико Пеллегрино (Италия)
2. Лука Шанава – Ришар Жув (Франция)
3. Йовиан Хедигер – Роман Фюргер (Швейцария)
4. Гас Шумахер – Симеон Хэмилтон (США)
5. Янош Брюггер – Себастьян Айзенлауэр (Германия)
6. Лудек Селлер – Михал Новак (Чехия)
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе