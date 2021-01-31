Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Большунов и Ретивых, Валнес и Клэбо выступят в командном спринте

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 пройдет мужской командный спринт. За Россию выступят и Глеб Ретивых.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Командный спринт

Начало полуфиналов – 13.00 по московскому времени, финала – 15.00 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена (полуфиналы и финал), Eurosport 2 (финал)

Старт-лист

Полуфинал А

1. – (Норвегия)

2. Александр Большунов – (Россия)

3. Ристоматти Хакола – Йони Мяки (Финляндия)

4. Карл-Юхан Вестберг – Оскар Свенссон (Швеция)

5. Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания)

Полуфинал B

1. Франческо де Фабиани – (Италия)

2. Лука Шанава – Ришар Жув (Франция)

3. Йовиан Хедигер – Роман Фюргер (Швейцария)

4. Гас Шумахер – Симеон Хэмилтон (США)

5. Янош Брюггер – Себастьян Айзенлауэр (Германия)

6. Лудек Селлер – Михал Новак (Чехия)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе