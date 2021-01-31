Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021. Большунов и Ретивых, Валнес и Клэбо выступят в командном спринте

Теги результаты лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии сборная Швеции сборная Чехии сборная Италии сборная Финляндии сборная США сборная Германии (лыжные гонки) сборная Швейцарии командный спринт сборная Франции Глеб Ретивых Федерико Пеллегрино Себастьян Айзенлауэр Симеон Хэмилтон сборная Великобритании Йоханнес Клэбо Франческо де Фабиани Эндрю Янг Оскар Свенссон Александр Большунов Ришар Жув Люка Шанава Карл-Юхан Вестберг Янош Брюггер Ристоматти Хакола Йовиан Хедигер Роман Фюргер Эрик Валнес Джеймс Клунье Гас Шумахер Лудек Селлер Йони Мяки Михал Новак Лыжи

Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021 пройдет мужской командный спринт. За Россию выступят Александр Большунов и Глеб Ретивых.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2021

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Командный спринт

Начало полуфиналов – 13.00 по московскому времени, финала – 15.00 по московскому времени

Прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена (полуфиналы и финал), Eurosport 2 (финал)

Старт-лист

Полуфинал А

1. Эрик ВалнесЙоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Александр БольшуновГлеб Ретивых (Россия)

3. Ристоматти Хакола – Йони Мяки (Финляндия)

4. Карл-Юхан Вестберг – Оскар Свенссон (Швеция)

5. Джеймс Клунье – Эндрю Янг (Великобритания)

Полуфинал B

1. Франческо де ФабианиФедерико Пеллегрино (Италия)

2. Лука Шанава – Ришар Жув (Франция)

3. Йовиан Хедигер – Роман Фюргер (Швейцария)

4. Гас Шумахер – Симеон Хэмилтон (США)

5. Янош Брюггер – Себастьян Айзенлауэр (Германия)

6. Лудек Селлер – Михал Новак (Чехия)

Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2021 в Оберстдорфе

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья