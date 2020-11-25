Черчесов о Чалове и ЦСКА: «Хорошо, что клуб не остался равнодушным к моим словам»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о реакции ЦСКА на его слова о нападающем .

«Что касается ЦСКА, то в чем-то даже хорошо, что клуб не остался равнодушным к моим словам.

Хотя я не упоминал в ответах название клуба, да и фамилии игроков так называемого «золотого актива» были произнесены ведущим.

Но это частности. Я и с руководителями клубов, и с тренерами на контакте, всегда готов ответить на любые вопросы.



Вот с Виктором Гончаренко говорил пару дней назад, в том числе и о Чалове. С Мурадом Мусаевым обсудили состояние Сафонова во время тренерского семинара, организованного академией РФС.

Это такие интерактивные площадки, где тренеры обсуждают все насущные вопросы, делятся опытом, слушают уважаемых специалистов. Очень интересный новый проект Российского футбольного союза», – сказал Черчесов.

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