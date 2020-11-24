Черчесов о своем интервью: «Я на это и рассчитывал. Ждал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь да вскроем»

Теги ЦСКА Локомотив Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Губерниев Алексей Миранчук Антон Миранчук Матч ТВ Федор Чалов Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал скандальное интервью, которое он несколько дней назад дал телеканалу «Матч ТВ».

«Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир с нашими уважаемыми журналистами.

Я сам попросил, чтобы был Губерниев, у которого были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой и эмоциональной.

Все те эпитеты, которые сказали, на это я, по большому счету, и рассчитывал. Рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь да вскроем», – сказал Черчесов.

Напомним, что тренер резко раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова, полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

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