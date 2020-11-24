Черчесов о своем интервью: «Я на это и рассчитывал. Ждал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь да вскроем»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал скандальное интервью, которое он несколько дней назад дал телеканалу «Матч ТВ».

«Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир с нашими уважаемыми журналистами.

Я сам попросил, чтобы был Губерниев, у которого были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой и эмоциональной.

Все те эпитеты, которые сказали, на это я, по большому счету, и рассчитывал. Рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь да вскроем», – сказал Черчесов.

Напомним, что тренер резко раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова, полузащитника и хавбека «Аталанты» .

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного

Черчесов не любит прямые сложные вопросы. Реакция бывает неадекватной – вот и Казанскому вне эфира он грубил