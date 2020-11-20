Гончаренко о Чалове: «Наш сукин сын, надо оберегать. Амбициозный игрок должен разозлиться, а не дуть щеки»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре форварда Федора Чалова после матча Лиги Европы с «Фейеноордом» (0:0), передает корреспондент Sports.ru Александр Муйжнек.
Ранее форварда раскритиковал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.
– Как оцените игру Чалова? В каком он состоянии из-за текущей ситуации?
– Пробуем изменить открывания Чалова. Много и часто работает спиной, идет назад к мячу. Хотим, чтобы он открывался иначе. Сегодня он открывался лучше, на лучшей скорости. Было несколько шансов.
Любой амбициозный футболист должен разозлиться, а не обижаться, не дуть щеки, не делать важный вид. У него очень хорошее состояние.
Несмотря на то, что говорят, для меня он был и останется лучшим нашим нападающим. Наш сукин сын, которого надо оберегать, – сказал Гончаренко.
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