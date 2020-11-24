Черчесов о заявлении ЦСКА: «Физрук – хорошая профессия. Попрошу не наказывать клуб и болельщиков»

Теги ЦСКА Станислав Черчесов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС болельщики Федор Чалов Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал заявление ЦСКА, а также заявил, что не станет просить о наказании для фанатов армейцев, которые оскорбляли его на матче с «Фейеноордом» (0:0) в Лиге Европы.

– Для вас слово физрук – оскорбление?

– Это хорошая профессия. Я вообще не вижу никаких проблем. Честно говоря, я спокойно отнесся к этому. У них тоже есть взгляды.

Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно. По поводу болельщиков: я не знаю, насколько РФС на это может повлиять, но я буду просить, чтобы УЕФА никаких санкций на болельщиков и клуб ЦСКА не накладывал, – сказал Черчесов.

Напомним, что тренер резко раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова, после чего клуб выступил с заявлением, а фанаты армейцев оскорбляли Черчесова.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного

«Многие считают его физруком, а не тренером». ЦСКА дерзко вписался за Чалова и ответил Черчесову

«Оле, ола, усатая свинья». Фанаты ЦСКА скандировали оскорбления в адрес Черчесова на игре с «Фейеноордом»

Опрос

Вы считаете Черчесова физруком?
39723 голосa
Да
86%
ЦСКА
Нет
14%
Станислав Черчесов

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья