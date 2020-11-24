Черчесов о заявлении ЦСКА: «Физрук – хорошая профессия. Попрошу не наказывать клуб и болельщиков»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал заявление ЦСКА, а также заявил, что не станет просить о наказании для фанатов армейцев, которые оскорбляли его на матче с «Фейеноордом» (0:0) в Лиге Европы.

– Для вас слово физрук – оскорбление?

– Это хорошая профессия. Я вообще не вижу никаких проблем. Честно говоря, я спокойно отнесся к этому. У них тоже есть взгляды.

Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно. По поводу болельщиков: я не знаю, насколько РФС на это может повлиять, но я буду просить, чтобы УЕФА никаких санкций на болельщиков и клуб ЦСКА не накладывал, – сказал Черчесов.

Напомним, что тренер резко раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова, после чего клуб выступил с заявлением, а фанаты армейцев оскорбляли Черчесова.

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