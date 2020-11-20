«Оле, ола, усатая свинья». Фанаты ЦСКА скандировали оскорбления в адрес Черчесова на игре с «Фейеноордом»

Фанаты ЦСКА оскорбляли главного тренера сборной России Станислава Черчесова во время матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы против «Фейеноорда» (0:0).

Болельщики скандировали в адрес Черчесова: «Оле, ола, усатая свинья» и другие речевки, среди которых были кричалки оскорбительного характера. Они содержали ненормативную лексику.

Также болельщики скандировали кричалки в поддержку нападающего армейцев Федора Чалова, о котором Черчесов критически отозвался в ходе недавнего интервью.

Видео с матча появилось в телеграм-канале «Люди в черном», который ведут фанаты ЦСКА.

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