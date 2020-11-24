3-я корзина России, фанаты ЦСКА против Черчесова, Газизов остается в «Спартаке», обмен Сошникова, серебро Никитиной в скелетоне и другие новости утра

1. Россия потеряла 5 позиций в рейтинге ФИФА и опустилась на 39-е место. Утвержден состав корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022. Как и ожидалось, Россия попала в 3-ю.

2. Фанаты ЦСКА скандировали оскорбления в адрес Станислава Черчесова на игре с «Фейеноордом». FARE осудила поведение болельщиков армейского клуба: «Гомофобия в футболе – одна из самых разрушительных форм дискриминации».

3. Шамиль Газизов недоволен назначением Дмитрия Попова спортивным директором «Спартака», но уходить с поста гендиректора пока не планирует. «Спартак» подтвердил, что вопрос о смене Газизова сейчас не стоит. При этом сообщается, что московский клуб выплатит Газизову 3 млн евро в случае увольнения.

4. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук сдал положительный тест на коронавирус. Он ушел на самоизоляцию. Также появилась информация о заражении полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева.

Кроме того, пишут, что коронавирусом заразился полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев, он не сыграет с «Арсеналом» и «Брюгге» .

5. Норвежец Эрик Валнес выиграл классический спринт на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке, Клэбо – 2-й, Большунов – 4-й

6. КХЛ. «Магнитка» победила «Нефтехимик», «Куньлунь» выиграл у «Сибири», прервав 9-матчевую серию поражений. Вратарь «Куньлуня» Шикин отбил 47 бросков и сделал первый шатаут в сезоне.

7. Российская скелетонистка Елена Никитина завоевала серебро на этапе Кубка мира в Сигулде. Это первая медаль России в зимних видах в сезоне.

8. «Барса» достигла принципиальной договоренности с игроками о снижении зарплат. Клуб сэкономит 122 млн евро.

9. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет с «Беневенто». Пирло дал ему отдохнуть.

10. Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников продолжит карьеру в ЦСКА. Уфимцы получат Науменкова по условиям обмена.

11. Дивеев, Магкеев, Маслов и Умяров – среди претендентов на премию «Первая пятерка».

12. Сборная Канады по фигурному катанию может отказаться от выступления на чемпионате мира 2021 года из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

13. Лео Месси стал лучшим игроком Football Manager 2021 с рейтингом 195. В топ-3 вошли Роналду и де Брюйне.

14. Женская сборная по футболу разнесла Косово (3:0) в квалификации Евро-2021.

Цитаты дня.

Баринов о критике сборной: «У нас страна такая: каждый ждет твоего провала»

Виктор Гончаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошел в «Спартак». Как может друг пойти к конкуренту?»

Жулин о российских клубах в еврокубках: «Надо, чтобы фигурное катание больше финансировали. Несправедливо»

Жена Семака об учебе детей за границей: «В нашей стране талант ничего не стоит. Сколько людей, закончивших вуз, работают за копейки ради выживания?»

Алина Загитова: «Журналистом не хочу быть. Мне больше интересно продюсирование – может быть, себя продюсировать»

Гончаренко об отказе Шкурина играть за Беларусь: «Не поддерживаю. Он выступает для простого мужика, а не для президента»

Антонио Кабрини: «Марадона все еще был бы жив, играй он за «Ювентус». Любовь Неаполя была сильной, но нездоровой»

Гончаренко об РПЛ: «Мы ближе к Нидерландам или Бельгии, чем к Португалии, Франции. Пожинаем плоды хорошей работы Бердыева»