Гончаренко об отказе Шкурина играть за Беларусь: «Не поддерживаю. Он выступает для простого мужика, а не для президента»

Теги ЦСКА сборная Беларуси по футболу Виктор Гончаренко Александр Лукашенко Нобель Арустамян Политика Илья Шкурин Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение нападающего армейцев Ильи Шкурина отказаться от выступлений за сборную Беларуси из-за политической ситуации в стране.

– Решение не играть за сборную я абсолютно не поддерживаю. В моем понимании Шкурин приходит играть для простого мужика, который приходит после работы на заводе посмотреть на национальную сборную.

Политическая составляющая может быть разной, но ты должен играть для болельщиков, а не для главного тренера, не для главы федерации или президента страны.

– Вы практически не комментируете события в Беларуси. С чем это связано?

– Во-первых, ты немножко далеко от всех этих событий. Если находиться внутри, то ситуация была бы более понятной. Когда ты долго находишься за пределами страны, возможно, не так правильно и остро оцениваешь ситуацию.

Во-вторых, я как любой нормальный человек против, когда омоновцы бьют простой народ, я категорически против, это всем людям понятно, что это абсолютно неправильно. Когда здоровые мужики, омоновцы, начинают бить людей – я этого вообще не понимаю, – сказал Гончаренко.

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