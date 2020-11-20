Гончаренко об отказе Шкурина играть за Беларусь: «Не поддерживаю. Он выступает для простого мужика, а не для президента»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал решение нападающего армейцев Ильи Шкурина отказаться от выступлений за сборную Беларуси из-за политической ситуации в стране.

– Решение не играть за сборную я абсолютно не поддерживаю. В моем понимании Шкурин приходит играть для простого мужика, который приходит после работы на заводе посмотреть на национальную сборную.

Политическая составляющая может быть разной, но ты должен играть для болельщиков, а не для главного тренера, не для главы федерации или президента страны.

– Вы практически не комментируете события в Беларуси. С чем это связано?

– Во-первых, ты немножко далеко от всех этих событий. Если находиться внутри, то ситуация была бы более понятной. Когда ты долго находишься за пределами страны, возможно, не так правильно и остро оцениваешь ситуацию.

Во-вторых, я как любой нормальный человек против, когда омоновцы бьют простой народ, я категорически против, это всем людям понятно, что это абсолютно неправильно. Когда здоровые мужики, омоновцы, начинают бить людей – я этого вообще не понимаю, – сказал Гончаренко.

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