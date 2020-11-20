Дивеев, Магкеев, Маслов и Умяров – среди претендентов на премию «Первая пятерка»

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Детская футбольная лига (ДФЛ) назвала претендентов на премию «Первая пятерка».

Приз  вручается лучшему футболисту России не старше 21 года, сыгравшему не менее 50% матчей своей команды в Премьер-лиге.

В список вошли защитники Игорь Дивеев (ЦСКА), Станислав Магкеев («Локомотив»), Роман Евгеньев («Динамо»), полузащитники Артем Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Марадишвили (ЦСКА), Павел Маслов, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»). 

«Сразу четыре игрока – Глебов, Дивеев, Евгеньев и Уткин – были претендентами на престижный приз и в прошлом году. Ничего в том удивительного нет, эти футболисты составляют костяк молодежной сборной России, которая завоевала право в будущем году сыграть в финальном турнире чемпионата Европы.

К тому же Дивеев и Евгеньев обратили на себя внимание наставника национальной сборной Станислава Черчесова.

Очень рады за Константина Марадишвили и Павла Маслова. Они на год младше других номинантов, но без них уже трудно представить ЦСКА и «Спартак». Маслов, например, из 22 своих матчей 19 провел полностью. Неплохой показатель и у Марадишвили – 12 полных матчей из 22.

Но есть и повод для грусти – впервые в истории «Первой пятерки» в списках номинантов нет ни одного форварда»», – сказал президент ДФЛ Виктор Горлов.

В голосовании примут участие все руководители и главные тренеры клубов РПЛ, тренеры национальной, молодежной, юношеских сборных России, руководители РФС, РПЛ, ФНЛ, ПФЛ, известные в прошлом футболисты и представители медиа.

В прошлом году лучшими молодыми игроками РПЛ были признаны футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.

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