«Спартак»: «Вопрос о смене Газизова не стоит в ближайшей повестке. Попов уже начал работать»

Глава департамента по коммуникациям Антон Фетисов опроверг сообщения о скорой отставке гендиректора клуба .

«Мне ничего не известно о личных планах Заремы, и на ближайшей повестке вопроса о смене генерального директора не стоит.

Совет директоров точно сегодня собираться не будет. У нас традиционно плановое совещание, и некоторым медиа неплохо бы проверять свои источники, с которыми они работают. Мне о планах клуба и самого Шамиля об отставке ничего не известно.

Газизов отказался принимать Попова на работу? Нет, это неправда. Попов со вчерашнего дня в клубе и уже начал работать», – заявил Фетисов.

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