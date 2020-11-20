FARE осудила оскорбления Черчесова фанатами ЦСКА: «Гомофобия в футболе – одна из самых разрушительных форм дискриминации»

Организация FARE («Футбол против расизма в футболе») осудила оскорбительные выкрики фанатов ЦСКА в адрес главного тренера сборной России Сталислава Черчесова на матче группового этапа против (0:0).

В частности, в отношении тренера употреблялось слово «пидор».

«Использование оскорбительных выражений о сексуальной ориентации для оскорбления кого-либо – безусловно является гомофобией.

Гомофобия в футболе остается одной из самых разрушительных форм дискриминации, в том числе оскорбления на почве действительной или приписываемой сексуальной ориентации или использование выражений о сексуальной ориентации в качестве оскорбления.

Это дискриминация против LGBTQ+ людей, она имеет разрушительное воздействие как на игроков, так и на болельщиков, которые исключаются из футбола.

Только дисциплинарный комитет УЕФА принимает решения, на основе своих дисциплинарных правил и обстоятельств каждого дела, мы не участвуем в этом процессе. Статья 14 DR УЕФА предусматривает минимальное наказание в виде частичного закрытия стадиона, если один или несколько болельщиков допускают дискриминационное поведение», – заявили в FARE.

«Оле, ола, усатая свинья». Фанаты ЦСКА скандировали оскорбления в адрес Черчесова на игре с «Фейеноордом»