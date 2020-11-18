Сборная Канады может отказаться от выступления на чемпионате мира 2021 года

Канадские фигуристы могут пропустить чемпионат мира 2021 года, который должен пройти в марте в Стокгольме, сообщил представитель канадской федерации фигурного катания Майк Слипчук.

В стране из-за ситуации с коронавирусом вновь начали закрываться катки в крупных городах.

Последний раз сборная Канады участвовала в международных соревнованиях в феврале – в Сеуле на чемпионате четырех континентов. Лишь один канадец – , живущий на Аляске, – выступал в этом сезоне на этапе .

Внутренние соревнования в Канаде, в том числе и отбор на национальный чемпионат, проходят в виртуальном формате.

«Спортсменам будет очень сложно придерживаться последовательной программы тренировок. И если мы все же сумеем добраться до чемпионата мира, нет уверенности, что наши спортсмены будут в состоянии продемонстрировать готовность, необходимую для борьбы за квоты на предолимпийском чемпионате мира», – заявил Слипчук.