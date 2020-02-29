Лыжи. Кубок мира. Большунов, Клэбо, Валнес, Ретивых пробегут классический спринт

Сегодня на первом этапе Кубка мира в финской Руке пройдет мужской спринт.

Лыжные гонки

мира

Рука, Финляндия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – в 12.40, финалов – 14.30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Федерико Пеллегрино (Италия)

2. Иван Якимушкин (Россия)

5. Глеб Ретивых (Россия)

6. Эрик Валнес (Норвегия)

7. (Норвегия)

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

9. Пол Гульберг (Норвегия)

10. (Россия)

11. Ханс Кристер Холунн (Норвегия)

13. Ииво Нисканен (Финляндия)

14. (Швейцария)

17. Шюр Рете (Норвегия)

20. Андрей Мельниченко (Россия)

21. (Норвегия)

39. Ермил Вокуев (Россия)

48. Илья Семиков (Россия)

53. Дидрик Тонсет (Норвегия)

59. Илья Порошкин (Россия)

67. Евгений Белов (Россия)

75. Алексей Червоткин (Россия)

Расписание трансляций первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Руке