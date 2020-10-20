Оздоев заразился коронавирусом и не сыграет с «Арсеналом» и «Брюгге» (Metaratings)

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев заразился коронавирусом, утверждает Metaratings.ru.
По данным источника, футболист не поможет клубу из Петербурга в матче 16-го тура РПЛ против тульского «Арсенала», а также в игре 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».
В нынешнем сезоне Оздоев провел за «Зенит» 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.
Сине-бело-голубые встретятся с «Арсеналом» завтра, 28 ноября. Матч с «Брюгге» запланирован на 2 декабря.