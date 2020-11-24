Антонио Кабрини: «Марадона все еще был бы жив, играй он за «Ювентус». Любовь Неаполя была сильной, но нездоровой»

Экс-игрок и чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Антонио Кабрини высказался о смерти бывшего аргентинского футболиста .

«Марадона был живой легендой и соперником-джентльменом. Он все еще был бы жив, если бы он играл за «Ювентус». Его бы спасла окружающая обстановка. Любовь Неаполя была сильной, искренней, но нездоровой.

Марадона был золотым парнем с большим сердцем. Он нес на своих плечах судьбу «Наполи», благодаря чему были достигнуты отличные результаты. Но он также нес судьбу Неаполя на своих плечах.

Марадона вырос в очень бедной семье, и в Неаполе он нашел среду, похожую на ту, в которой он родился. Он был страстно привержен городу, потому что он ассоциировал себя со всеми его проблемами», – сказал Кабрини в эфире Irpinia TV.

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Матч «Наполи» стал проводами Марадоны: мемориал у стадиона, панихида с файерами и Диего на всех экранах внутри чаши

Марадона = стиль. Ярко одевался, сделал тату с Че Геварой и Фиделем, фотографировался с Queen, снимался для журнала о трущобах