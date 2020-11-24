Алина Загитова: «Журналистом не хочу быть. Мне больше интересно продюсирование – может быть, себя продюсировать»

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о планах на будущее. 

Сейчас Загитова учится в РАНХиГС на факультете продюсирования и культурной политики. 

«Чуть-чуть изучаю продюсирование и журналистику. Журналистом я не хочу быть. Мне больше интересно продюсирование. Может быть, себя продюсировать. Возможно, кто знает. 

Тренировать? Пока нет желания. Сейчас я больше занимаюсь собой. В дальнейшем – почему нет, не будем загадывать», – сказала Загитова во время прямого эфира для Puma на OZON. 

 
 
 
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Публикация от Alina Zagitova fan account💮 (@teamzagitova)

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