Алина Загитова: «Журналистом не хочу быть. Мне больше интересно продюсирование – может быть, себя продюсировать»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о планах на будущее.

Сейчас Загитова учится в РАНХиГС на факультете продюсирования и культурной политики.

«Чуть-чуть изучаю продюсирование и журналистику. Журналистом я не хочу быть. Мне больше интересно продюсирование. Может быть, себя продюсировать. Возможно, кто знает.

Тренировать? Пока нет желания. Сейчас я больше занимаюсь собой. В дальнейшем – почему нет, не будем загадывать», – сказала Загитова во время прямого эфира для Puma на OZON.

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