Баринов о критике сборной: «У нас страна такая: каждый ждет твоего провала»

Полузащитник поделился мыслями о критике в адрес сборной России.

– Сборную последнее время сильно критикуют: говорят о невзрачной игре, отсутствии идеи и необходимости увольнения тренера. Что можешь ответить критикам?

– У нас страна такая: каждый ждет, чтоб ты чуть где-то провалился, чтобы начать на тебя давить и втаптывать туда же, чтобы ты оттуда не вылез. Я не вижу никаких поводов расстраиваться, что сборная не побеждает уже в шести играх. Вы посмотрите, какое омоложение команды идет, приезжает много новых игроков. На это нужно время. Не надо паниковать! Спокойно, справимся.

– Если бы вышли в Лигу А, потянули бы уровень?

– Это тяжело, но зато представьте, как приятно играть с такими командами. Ты выходишь на поле против самых лучших игроков мира! Надо себя в этот момент спрашивать: «А что я могу ему противопоставить?» Надо думать не о том, как он тебя обыграет, забьет, а что ты можешь сделать – какую передачу отдать, как мяч отобрать. Против топов надо выходить с такой мотивацией.

– Ну а если получить шесть от условной Испании?

– Ну обосрали бы нас всех, как обычно, и что? Зато мы играли бы с топовыми соперниками, а не с Сан-Марино или Люксембургом. Вот немцы проиграли 0:6. Бывает. Везде найдется недовольный человек, но у всех бывает. У нас жизнь такая.

– Что можно сделать, чтобы изменить отношение к сборной?

– Уже ничего. Посмотрите, какое отношение было после чемпионата мира – просто замечательное. А тут не выиграешь, и все, начинается: команда сдулась, надо что-то менять... У нас вот так. Надо поменьше слушать, а больше делать. Моя любимая фраза, кстати, – сказал Баринов.