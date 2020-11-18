«Барса» достигла принципиальной договоренности с игроками о снижении зарплат. Клуб сэкономит 122 млн евро

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«Барселона» объявила о достижении принципиальной договоренности с игроками и тренерами о снижении зарплаты.

Эта мера позволит «блаугране» сэкономить 122 млн евро в этом сезоне. Также игроки пошли на отсрочку выплаты бонусов за этот сезон в размере приблизительно 50 млн евро. Сумму выплатят в течение трех лет.

Отмечается, что договоренность должна быть утверждена игроками и тренерами, которых коснется изменение зарплаты.

«Барселона» пошла на такую меру из-за потерь, вызванных пандемией коронавируса.

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