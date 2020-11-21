Гончаренко об РПЛ: «Мы ближе к Нидерландам или Бельгии, чем к Португалии, Франции. Пожинаем плоды хорошей работы Бердыева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопросы о неудачных выступлениях клубов в еврокубках.

– Почему наши команды, включая ЦСКА, уже второй год не знают, что делать ни в Лиге чемпионов, ни в ?

– Наверное, можно согласиться с тем, что к чемпионату Нидерландов или Бельгии мы сейчас ближе, чем к Португалии, Франции, Германии. Может, из-за того, что от нас ушли такие футболисты, как Думбия, Вагнер Лав, Халк, Витцель. Это были футболисты топ-уровня.

И еще следующий момент. Мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бекиевича [Бердыева], который выстроил достаточно качественную игру в обороне, когда при схемах 5-4-1 или 5-3-2 все очень глубоко обороняются с надеждой на контратаку.

В результате очень долго многие команды не играли в позиционных атаках и при потере мяча не прессинговали. Мы потеряли то, что сейчас пытаемся найти. Многие команды пробуют перестроиться.

– Получается, философия Бердыева в его успешные годы в «Ростове» и в «Рубине» повлияла на всю Премьер-лигу?

– Я считаю, что да. Вот его качественная работа позволила хорошо сыграть с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед». Под его философию были хорошо подобраны футболисты. Полоз, Азмун знали, как действовать в атаке, как дополнять друг друга. Калачев знал, как ему играть правого латераля.

Все было отлажено. Но все исходило от системности обороны. Они знали, что завлекают любую команду в свои сети и потом проводят контратаку.

– Но копия всегда хуже оригинала.

– Ну, к сожалению, всем каким-то образом приходилось на это реагировать, и, соответственно, маленькие клубы поняли, что можно очень хорошо обороняться и с любым соперником иметь свой шанс, – сказал Гончаренко в беседе с .