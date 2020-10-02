Россия потеряла 5 позиций в рейтинге ФИФА и опустилась на 39-е место

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных.

опустилась с 34-го места на 39-е. В активе россиян 1461 балл, в прошлом месяце у команды было на 19 очков больше.

В ноябре сборная России сыграла вничью с Молдовой (0:0) в товарищеском матче, а также проиграла Турции (2:3) и Сербии (0:5) в заключительных матчах Лиги наций.

Рейтинг ФИФА:

1 (1). Бельгия – 1780 очков;

2 (2). Франция – 1755;

3 (3). Бразилия – 1743;

4 (4). Англия – 1670;

5 (5). Португалия – 1662;

6 (6). Испания – 1645;

7 (8). Аргентина – 1642;

8 (7). Уругвай – 1639;

9 (11). Мексика – 1632;

10 (12). Италия – 1625;

…

39 (34). Россия – 1461.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.