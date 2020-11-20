Газизов недоволен назначением Попова, но уходить с поста гендиректора «Спартака» пока не планирует («СЭ»)

Генеральный директор «Спартака» не собирается уходить в отставку, хотя и недоволен назначением спортивным директором, сообщает .

Отмечается, что Газизов не хочет, чтобы в команде был полновесный спортивный директор для первой команды. Он считал, что эта роль предполагает работу с молодежным направлением.

Это условие обговаривалось при его назначении, но после завершения летнего трансферного окна позиция высшего руководства клуба изменилась.

Сообщается, что Газизов не собирается уходить как минимум до завершения зимнего трансферного окна. Если же его 5-летний контракт будет расторгнут самим «Спартаком», то клубу придется выплачивать значительную неустойку.

«Спартак»: «Вопрос о смене Газизова не стоит в ближайшей повестке. Попов уже начал работать»