Шмурнов о медпомощи задержанным: «Только звери могут это запрещать. Одно из самых мерзких свидетельств бесчеловечности режима Лукашенко»

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Комментатор Александр Шмурнов высказался насчет работы врачей с белорусскими протестующими, задержанными милицией.

Ранее была опубликована аудиозапись, на которой человек, представившийся начальником изолятора временного содержания на Окрестина, просит у работника подстанции скорой помощи отозвать «неблагонадежных» врачей, «сочувствующих» задержанным.

«Врачи даже во времена страшных войн сочувствовали живым людям, которые нуждались в их помощи. Только звери могут это пытаться запрещать, с этим бороться.

Одно из самых мерзких свидетельств бесчеловечности режима Лукашенко», – написал Шмурнов.

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