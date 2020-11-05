«Кто должен извиниться? Путин, Лавров, пульмонологи, производители лекарств от астмы, продавцы губной помады?» Губерниев – Тарьею Бо

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на высказывание норвежского биатлониста Тарьея Бо о допинге в России.

Норвежец заявил: «Извинения за допинг для России – путь, чтобы вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии спортивного мира».

«Тарьей, мы все должны извиниться? Кто? Где? Путин должен? Лавров? Занин? Трифанов?

Или всем нашим врачам-пульмонологам извиниться? Производителям лекарств от астмы? Продавцам губной помады? Братишка, ты скажи конкретно...» – написал Губерниев в телеграме.

«Насколько я понимаю, в законах, которые прописаны и ратифицированы, по которым живет вся спортивная общественность, извинения не прописаны. О каких извинениях каждый раз просят наши иностранные друзья-соперники?

Вот кто в данной ситуации должен извиняться? Дзюба должен перед Тарьеем извиниться?

Нужна конкретика. Может быть, наши пульмонологи извинятся? Или производители помады, или производители лекарств от астмы? Кто? Страна. Хорошо, но кто будет представлять нашу страну?

Тема с извинениями давно витает. Но если мы будем нести какие-то наказания, здесь мы ставим точку – никакие извинения ни в каких регламентах не прописаны. Ребята требуют принести то, не знаю что.

И потом – где мы будем извиняться? В порту Осло, в Сходненском лесу, на Камчатке – где?» – сказал Губерниев «Спорт-Экспрессу».