На Адама Яндиева за драку с Сергеем Харитоновым завели два уголовных дела (Mash)

На экс-бойца UFC Адама Яндиева завели два уголовных дела из-за драки с тяжеловесом ММА Сергеем Харитоновым.

После проверки на Яндиева завели дела по 115 статье УК РФ – «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» (вероятно, речь идет о разных частях статьи 115, – прим. Sports.ru).

13 ноября в Москве Яндиев подрался с Харитоновым, которого в итоге доставили в больницу с многочисленными травмами. Харитонов написал заявление на Яндиева в полицию.

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