В Минске задержан репортер Tribuna.com и автор самого популярного спортивного YouTube-канала Беларуси «ЧестнОК» Ивулин

Сегодня в Минске был задержан репортер самого популярного белорусского спортивного сайта Tribuna.com и автор самого популярного спортивного ютуб-канала Беларуси «ЧестнОК» Александр Ивулин.

По данным правозащитников, задержания сегодня прошли на акциях протеста более чем в 15 городах страны. Среди сотен задержанных – более 10 журналистов. Задержания продолжаются.

Последние видео Ивулина на канале «ЧестнОК» были о спортсменах, подвергнутых репрессиям – в том числе о капитане женской сборной Беларуси по регби Марии Шакуро после 10 суток заключения. И о других спортсменах, которые отсидели свои сроки этой осенью. Всего с начала протестов после выборов президента Беларуси получили административные сроки уже 8 белорусских спортсменов, включая победителей мировых и европейских чемпионатов, а также серебрянного медалиста Олимпиады Андрея Кравченко.

Сегодняшние акции протеста были посвящены убитому на этой неделе 31-летнему минчанину Роману Бондаренко. Согласно расследованию Tribuna.com, в числе участников нападения на него – президент федерации хоккея Беларуси и ХК «Динамо» Дмитрий Басков, а также экс-боец ММА Дмитрий Шакута.