Англия лишилась шансов на плей-офф Лиги наций, проиграв два матча подряд

проиграла (0:2) в матче .

Это второе поражение англичан в турнире подряд, ранее они уступили Дании (0:1).

Из-за этих результатов команда лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги наций.

Англия проиграла два официальных матча подряд впервые с 2018 года, когда было три поражения подряд, включая игру с Бельгией.

Также англичане не могут забить в двух официальных матчах подряд впервые с 2007 года, когда им не удавалось поразить ворота соперников 3 игры подряд.