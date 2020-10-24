Англия лишилась шансов на плей-офф Лиги наций, проиграв два матча подряд

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Сборная Англии проиграла Бельгии (0:2) в матче Лиги наций.

Это второе поражение англичан в турнире подряд, ранее они уступили Дании (0:1).

Из-за этих результатов команда Гарета Саутгейта лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги наций.

Англия проиграла два официальных матча подряд впервые с 2018 года, когда было три поражения подряд, включая игру с Бельгией. 

Также англичане не могут забить в двух официальных матчах подряд впервые с 2007 года, когда им не удавалось поразить ворота соперников 3 игры подряд.

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