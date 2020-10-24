Англия лишилась шансов на плей-офф Лиги наций, проиграв два матча подряд

Сборная Англии проиграла Бельгии (0:2) в матче Лиги наций.
Это второе поражение англичан в турнире подряд, ранее они уступили Дании (0:1).
Из-за этих результатов команда Гарета Саутгейта лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги наций.
Англия проиграла два официальных матча подряд впервые с 2018 года, когда было три поражения подряд, включая игру с Бельгией.
Также англичане не могут забить в двух официальных матчах подряд впервые с 2007 года, когда им не удавалось поразить ворота соперников 3 игры подряд.