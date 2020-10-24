Россия сохранила 1-е место в группе Лиги наций благодаря ничьей Венгрии и Сербии

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Венгрия сыграла вничью с Сербией (1:1) в 5-м туре Лиги наций.

Благодаря этому результату сборная России сохранила первое место в группе.

У России и Венгрии по 8 очков, но команда Станислава Черчесова лидирует благодаря более успешной игре в личных встречах – 3:2, 0:0.

Сербия сохранила шансы остаться в Лиге Б. Сербы идут на последнем месте с 3 очками, у Турции, занимающей 3-е место, 6 очков.

Россия в последнем туре сыграет с Сербией 18 ноября. Команда, занявшая первое место в группе, поднимется в дивизион А.

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