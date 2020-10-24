Черчесов о 2:3 с Турцией: «Россия выглядела достойно даже в меньшинстве. Настраивались на победу»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги матча против Турции (2:3).

«Я еще вчера сказал, что жалко, что не было зрителей и не поддержали свою команду. Да, они болели бы против нас, но это бы добавляло нам определенного куража.

Игра разделилась на три фазы. Первая – до удаления. Вторая – пять-десять минут после удаления. Третья – весь остальной матч.

Вторая фаза сыграла основную роль, но мы даже в меньшинстве выглядели достойно против Турции.

В перерыве настраивали команду на победу, а во втором тайме делали замены на усиление атаки», – сказал Черчесов.

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