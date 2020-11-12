Тарьей Бо: «Извинения за допинг для России – путь, чтобы вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии спортивного мира»

Норвежские биатлонисты Тарьей и высказались о прошедших в Спортивном арбитражном суде ( ) слушаниях по спору между Всемирным антидопинговым агентством ( ) и Российским антидопинговым агентством ( ).

WADA в декабре 2019-го рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.

«Надеемся, что будут приняты меры, в которые мы верим и которые улучшат то, что было недостаточно хорошо сделано в прошлый раз.

Есть требования, которые не только мы, но и другие выдвигаем к возвращению России», – отметил Йоханнес.

Тарьей Бо отметил, что Россия уже понесла суровое наказание, но призвал страну принести официальные извинения за допинговые случаи в спорте.

«Главное – это не наказание, так поступают всегда. Когда люди ошиблись, и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться. А потом мы должны как-то жить дальше.

Мне кажется, в этом случае извинения – путь, чтобы вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии всего спортивного мира.

Россия – великая биатлонная нация, но, к сожалению, этого больше нет. Они действительно очень важны для международного биатлона, поэтому я надеюсь, что они скоро встанут на ноги», – сказал .

CAS может спасти Россию от отстранения. Вердикт суда нельзя оспорить, эту независимость мир признал после бана Ларисы Лазутиной

Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова