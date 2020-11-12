Тарьей Бо: «Извинения за допинг для России – путь, чтобы вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии спортивного мира»

Норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бо высказались о прошедших в Спортивном арбитражном суде (CAS) слушаниях по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).
WADA в декабре 2019-го рекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА обжаловало это решение в CAS.
«Надеемся, что будут приняты меры, в которые мы верим и которые улучшат то, что было недостаточно хорошо сделано в прошлый раз.
Есть требования, которые не только мы, но и другие выдвигаем к возвращению России», – отметил Йоханнес.
Тарьей Бо отметил, что Россия уже понесла суровое наказание, но призвал страну принести официальные извинения за допинговые случаи в спорте.
«Главное – это не наказание, так поступают всегда. Когда люди ошиблись, и это доказано, важно выложить карты на стол и извиниться. А потом мы должны как-то жить дальше.
Мне кажется, в этом случае извинения – путь, чтобы вернуться к полноценному участию и вернуть симпатии всего спортивного мира.
Россия – великая биатлонная нация, но, к сожалению, этого больше нет. Они действительно очень важны для международного биатлона, поэтому я надеюсь, что они скоро встанут на ноги», – сказал Тарьей.
CAS может спасти Россию от отстранения. Вердикт суда нельзя оспорить, эту независимость мир признал после бана Ларисы Лазутиной
Что Россия меняла в базе данных: детская ошибка с датой, 20 тысяч удаленных файлов, подделанная переписка Родченкова