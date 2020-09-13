Наталья Бестемьянова: «Если сложить обычную пенсию и президентскую, это тысяч 85-90. Но у меня так много забот, мне этого не хватает»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду рассказала о своей пенсии.

«Есть пенсия общечеловеческая, а у олимпийских чемпионов — президентская пенсия или фетисовская. Фетисов, когда стал Министром спорта, обратился к Владимиру Владимировичу Путину, чтобы олимпийским чемпионам специально назначили такую пенсию.

Когда нам ее назначили, это было 15 тысяч рублей, но тогда был совсем другой курс доллара. Тогда это были очень большие деньги. Помню, когда мне сообщили об этом, мы были в туре во Франции. Я вхожу в автобус, и мне кто-то по телефону сообщает. Не задумываясь, что все слушают, говорю: «Так я теперь работать не буду!»

Пенсия растет, с инфляцией доросла уже до 60 тысяч рублей.

Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это тысяч 85-90. Но у меня так много забот, мне этого не хватает.

Что касается других льгот, помимо пенсии большой, у меня есть звание «Ветеран труда». Это позволяет меньше платить за свет, за коммунальные услуги. И есть социальная карта, по которой я бесплатно езжу на всех видах транспорта, в том числе на любимом экспрессе. Это очень удобно.

Может быть, какие-то санатории положены, но я этим не пользуюсь. Я даже к врачу не хожу», – сказала Бестемьянова в передаче «Секрет на миллион».