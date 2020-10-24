Хабиб: «С 2015 года уже 47 раз сдал анализы на допинг. Просто вдумайтесь в это число»

Чемпион UFC в легком весе сообщил, что продолжает сдавать допинг-тесты для Американского антидопингового агентства (USADA).

«Это уже 47 раз с 2015 года, как я сдаю анализы на допинг USADA, просто вдумайтесь в это число», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб после победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 254 объявил о завершении спортивной карьеры.

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