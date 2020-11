У Робертсона проблемы с бедром. Все 4 основных защитника «Ливерпуля» травмированы

Защитник Эндрю Робертсон не попал в состав сборной Шотландии на матч со Словакией, который состоится сегодня.

Как сообщает Not the Old Firm, во время игры с Сербией в квалификации Евро у игрока возникли проблемы с задней поверхностью бедра, и теперь ему понадобится некоторое время на восстановление.

В нынешнем сезоне Робертсон провел в 8 матчей за и отдал две голевые передачи. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Отметим, что в октябре тяжелую травму получил защитник «красных» Вирджил ван Дейк. На этой неделе выбыли Трент Александер-Арнолд и Джо Гомес, который может пропустить остаток сезона.