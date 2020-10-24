Сергей Харитонов: «Яндиев – преступник. Такие люди не должны находиться на свободе»

Тяжеловес ММА Сергей Харитонов считает, что экс-боец UFC Адам Яндиев должен понести наказание за драку, которая между ними произошла накануне в Москве.

«Все вышло в интернет под заголовками. «Адам Яндиев побил Сергея Харитонова». Это для него пиар. Когда он бил, скорее всего, кастетом, он рассчитывал, что нокаутирует меня красиво с одного удара. И для этого люди там и бегали на камеру снимали. Все спланировано было.

Этот человек, я повторяю, без духа. На честный бой один на один он не выйдет. Он трус. Прийти с толпой народа с ножом, с кастетом, с пистолетом – это в его стиле.

Этот человек – преступник. Говорить не о чем. Такие люди не должны находиться на свободе это мое мнение. Опять же эта история, которую он рассказывал про Камила Гаджиева и про Али Багаутинова, – я не знаю, правда это или нет. Но если правда, то человек неоднократно совершал такие поступки. Значит, человек опасен для общества», – рассказал Харитонов.

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