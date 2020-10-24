«К Дзюбе есть интерес из МЛС и Катара. Его будущее обсуждается руководством «Зенита». Андронов о форварде

Журналист Алексей Андронов высказался о будущем форварда после появления в интернете интимного видео с его участием.

«Зенит», наконец, задумался – а что, собственно, делать дальше? Оскорбления в Сан-Марино – это мелочь. А вот видеоролик – это совсем другое.

И пусть сейчас во многих СМИ и социальных сетях Дзюбу пытаются «обелить» (в этом трудно не усмотреть интересов клуба) – это локальный момент.

По моей информации, вопрос о будущем Артема обсуждается на разных этажах руководства «Зенита». В том числе и на самых высоких, выше офиса «Газпрома» на улице Наметкина.

Активно обсуждаются два варианта: возможный переезд Дзюбы в МЛС или в Катар – оттуда якобы к Дзюбе есть интерес. Варианты любопытные, но есть, как говорится, нюансы.

Прежде всего, нужно понимать – Дзюбе следующим летом исполнится 33. Его контракт с «Зенитом» будет действовать еще год – но совсем не факт, что клуб настроен на продолжение сотрудничества.

Ни руководителям, ни тренерам, ни игрокам, никому не могут понравиться бранные песнопения на стадионе и постоянные напоминания о спартаковском прошлом Дзюбы. Так что пожелание трансфера объяснимо.

Никаких шансов продать Дзюбу в Европу или Россию нет. Топ-клубам континента он не интересен априори, а середняки (условный «Вольфсбург») не потянут его запросы.

Может ли быть вариант в России? ЦСКА и «Спартак» исключены, «Краснодар», вероятно, тоже (по соображениям этического характера). «Локомотив» и «Динамо» – клубы рисковые, но в данном случае вряд ли пойдут против болельщиков, подписывая форварда с неоднозначной репутацией.

Вывод прост: шанс продать Дзюбу есть только туда, где до его репутации никому нет никакого дела. И тут что , что Катар выглядят действительно любопытно. Тем более это в определенном смысле слова приключение», – написал Андронов в своей колонке.

Вираж давит на Дзюбу все 5 лет – просто иногда было потише. Артему не простили спартаковского прошлого