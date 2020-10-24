Семенов удален в игре с Турцией на 24-й минуте после неудачного паса назад от Оздоева

Сборная России играет против команды Турции (1:2, первый тайм) в Лиге наций.
На 24-й минуте главный арбитр Шимон Марчиняк удалил с поля защитника россиян Андрея Семенова за фол последней надежды.
Семенов был вынужден нарушать правила на форварде Дженке Тосуне после того, как хавбек Магомед Оздоев отдал неудачный пас назад.
После удаления Семенова Россия пропустила два гола за шесть минут.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.
📹 Андрей Семенов получил прямую красную карточку за фол на подступах к штрафной. Сборная России продолжает встречу в меньшинстве.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
📺 #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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