Семенов удален в игре с Турцией на 24-й минуте после неудачного паса назад от Оздоева

играет против команды Турции (1:2, первый тайм) в .

На 24-й минуте главный арбитр удалил с поля защитника россиян за фол последней надежды.

Семенов был вынужден нарушать правила на форварде Дженке Тосуне после того, как хавбек Магомед Оздоев отдал неудачный пас назад.

После удаления Семенова Россия пропустила два гола за шесть минут.

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