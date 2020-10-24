Семенов удален в игре с Турцией на 24-й минуте после неудачного паса назад от Оздоева

Теги премьер-лига Россия сборная Турции по футболу Сборная России по футболу судьи Ахмат Андрей Семенов Магомед Оздоев Шимон Марчиняк Лига наций УЕФА Футбол

Сборная России играет против команды Турции (1:2, первый тайм) в Лиге наций.

На 24-й минуте главный арбитр Шимон Марчиняк удалил с поля защитника россиян Андрея Семенова за фол последней надежды.

Семенов был вынужден нарушать правила на форварде Дженке Тосуне после того, как хавбек Магомед Оздоев отдал неудачный пас назад.

После удаления Семенова Россия пропустила два гола за шесть минут.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.

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