Турция – Россия – 3:2. Кузяев забил. Онлайн-трансляция, Заболотный играет

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Сборная России в гостях играет с командой Турции в матче Лиги наций.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.

Лига наций

Турция – Россия 3:2 (второй тайм)
Дата проведения
15 ноября, 20.00, «Шюкрю Сараджоглу»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Черышев, 1:1 – 26 Караман, 2:1 – 32 Ундер, 3:1 – 52, пенальти Тосун, 3:2 – 57 Кузяев.
ТурцияГюнок, Челик, Демирал, Айхан, Эркин, Туфан, Чалханоглу, Ундер, Йокушлу, Караман, Тосун.
РоссияГильерме, Джикия, Семенов, Кудряшов, Жирков, Кузяев, Оздоев, Черышев (Караваев, 37), Зобнин, Миранчук, Заболотный.
Предупреждения:
Демирал (49), Зобнин (54), Джикия (55), Тосун (55), Ундер (58).
Удаление:
Семенов (24).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

 

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