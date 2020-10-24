Турция – Россия – 3:2. Кузяев забил. Онлайн-трансляция, Заболотный играет

Сборная России в гостях играет с командой Турции в матче Лиги наций.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция этой игры.
Лига наций
- Дата проведения
- 15 ноября, 20.00, «Шюкрю Сараджоглу»
- Голы:
- 0:1 – 11 Черышев, 1:1 – 26 Караман, 2:1 – 32 Ундер, 3:1 – 52, пенальти Тосун, 3:2 – 57 Кузяев.
-
Россия –
Гильерме, Джикия, Семенов, Кудряшов, Жирков, Кузяев, Оздоев, Черышев (Караваев, 37), Зобнин, Миранчук, Заболотный.
- Удаление:
- Семенов (24).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.