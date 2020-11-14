🏆 Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» и повторил рекорд Шумахера

Гонщик «Мерседеса» оформил седьмой титул чемпиона «Формулы-1», выиграв Гран-при Турции.

По этому показателю британец сравнялся с , который дважды выигрывал титул с «Бенеттоном» и пять раз – с .

Хэмилтон впервые стал чемпионом в 2008 году в составе . После перехода в Льюис был быстрейшим пилотом «Ф-1» в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.

Гран-при Турции-2020. Хэмилтон выиграл гонку, Перес – второй, Феттель – третий, Квят – 12-й

Хэмилтон побил рекорд Шумахера по победам. Теперь у Льюиса – больше всех выигранных Гран-при в истории «Формулы-1»

Гонщики «Формулы-1» зарабатывают слишком много денег. Правда или миф?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram