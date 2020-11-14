🏆 Хэмилтон стал семикратным чемпионом «Формулы-1» и повторил рекорд Шумахера

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон оформил седьмой титул чемпиона «Формулы-1», выиграв Гран-при Турции.
По этому показателю британец сравнялся с Михаэлем Шумахером, который дважды выигрывал титул с «Бенеттоном» и пять раз – с «Феррари».
Хэмилтон впервые стал чемпионом в 2008 году в составе «Макларена». После перехода в «Мерседес» Льюис был быстрейшим пилотом «Ф-1» в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.
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