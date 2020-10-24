Судья Марчиняк назначил пенальти в ворота России после падения Туфана. Тосун забил

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Судья Шимон Марчиняк назначил пенальти в ворота сборной России в матче со сборной Турции в Лиге наций (2:3, второй тайм).

Арбитр посчитал, что хавбек Далер Кузяев нарушил правила в штрафной, подкатившись под Озана Туфана.

Форвард турецкой команды Дженк Тосун реализовал 11-метровый удар.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»

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