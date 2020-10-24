Судья Марчиняк назначил пенальти в ворота России после падения Туфана. Тосун забил

Судья Шимон Марчиняк назначил пенальти в ворота сборной России в матче со сборной Турции в Лиге наций (2:3, второй тайм).
Арбитр посчитал, что хавбек Далер Кузяев нарушил правила в штрафной, подкатившись под Озана Туфана.
Форвард турецкой команды Дженк Тосун реализовал 11-метровый удар.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»
📹 Дженк Тосун реализовал 11-метровый удар в начале второго тайма— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 15, 2020
📺 #ТурцияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР
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