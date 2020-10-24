Судья Марчиняк назначил пенальти в ворота России после падения Туфана. Тосун забил

Судья Шимон Марчиняк назначил пенальти в ворота сборной России в матче со сборной Турции в (2:3, второй тайм).

Арбитр посчитал, что хавбек нарушил правила в штрафной, подкатившись под .

Форвард турецкой команды реализовал 11-метровый удар.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Фото: скриншот трансляции «Матч Премьер»