Сборная России не побеждает 5 матчей подряд. Следующая игра – с Сербией

уступила Турции (2:3) в Лиге наций.

Команда Станислава Черчесова не может выиграть на протяжении 5 игр подряд.

Ранее россияне потерпели поражение от (1:2) в товарищеском матче, а также сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в рамках Лиги наций. После этого еще была ничья с Молдовой (0:0) в товарищеской игре.

В последний раз столь продолжительная серия была у сборной на отрезке с осени 2017-го по весну 2018-го. Тогда было 7 матчей без побед.

Следующую встречу сборная России проведет 18 ноября. Команда сыграет с Сербией в .

Черчесов о ничьих с Венгрией и Турцией: «Очки недобрали. Настраивались на две победы»