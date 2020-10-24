Сборная России не побеждает 5 матчей подряд. Следующая игра – с Сербией

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Сборная России уступила Турции (2:3) в Лиге наций.

Команда Станислава Черчесова не может выиграть на протяжении 5 игр подряд.

Ранее россияне потерпели поражение от Швеции (1:2) в товарищеском матче, а также сыграли вничью с Турцией (1:1) и Венгрией (0:0) в рамках Лиги наций. После этого еще была ничья с Молдовой (0:0) в товарищеской игре.

В последний раз столь продолжительная серия была у сборной на отрезке с осени 2017-го по весну 2018-го. Тогда было 7 матчей без побед.

Следующую встречу сборная России проведет 18 ноября. Команда сыграет с Сербией в Лиге наций

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