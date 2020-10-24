Владимир Быстров: «Судья надел турецкую майку и помогал Турции выиграть у России»

Экс-хавбек Владимир Быстров прокомментировал работу главного арбитра на матче между сборной России и командой Турции (2:3).

«Уровень судейства? Здесь много говорить не нужно. Не было системы ВАР, и судья делал то, что хотел.

С 24-й минуты он надел на себя турецкую майку и помогал этой сборной выиграть.

Пенальти? Он все делал правильно (сказал с иронией – прим. Sports.ru), удалил игрока и поставил пенальти. Футболист играл в мяч, это даже близко не пенальти», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

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