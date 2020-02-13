«Барселона» – лучший клуб Испании XXI века, «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й (CIHEFE)

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола (CIHEFE) назвал лучшие команды страны XXI века.
«Барселона» возглавила рейтинг (3 465 очков) на основе выступлений во всех турнирах, опередив «Реал» (3 347) и «Атлетико» (2149).
Каталонцы – лучшие по выступлениям в Ла Лиге и Кубке Испании, в то время как мадридцы – только в Лиге чемпионов.
«Барселона» также лидирует по количеству титулов за этот период – 34, опережая «Реал» (29).
Далее расположились «Валенсия» (2 139), «Севилья» (1 992), «Вильярреал» (1 648), «Атлетик» (1 405), «Депортиво» (1 395), «Сельта» (1 164), «Эспаньол» (1 144), «Бетис» (1 137), «Реал Сосьедад» (1 108), «Малага» (1 035), «Хетафе» (1 028) и «Мальорка» (1 009).
Рассматривались выступления испанских команд с сезона-2000/01 до 2019/20, а при анализе учитывались критерии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Основной упор делался не на завоеванные титулы, а на количество выигранных матчей: за победу в разных турнирах можно было получить до 9 баллов, за ничью – до 3.