«Барселона» – лучший клуб Испании XXI века, «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й (CIHEFE)

Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола (CIHEFE) назвал лучшие команды страны XXI века.

возглавила рейтинг (3 465 очков) на основе выступлений во всех турнирах, опередив (3 347) и (2149).

Каталонцы – лучшие по выступлениям в и Кубке Испании, в то время как мадридцы – только в Лиге чемпионов.

«Барселона» также лидирует по количеству титулов за этот период – 34, опережая «Реал» (29).

Далее расположились (2 139), (1 992), (1 648), «Атлетик» (1 405), (1 395), (1 164), (1 144), (1 137), (1 108), (1 035), (1 028) и «Мальорка» (1 009).

Рассматривались выступления испанских команд с сезона-2000/01 до 2019/20, а при анализе учитывались критерии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). Основной упор делался не на завоеванные титулы, а на количество выигранных матчей: за победу в разных турнирах можно было получить до 9 баллов, за ничью – до 3.