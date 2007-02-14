«ПСЖ» – самый финансово стабильный клуб мира, «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 5-й, «Барса» – 12-я (Soccerex)

Компания Soccerex составила рейтинг 100 самых финансово стабильных клубов мира.
При расчете индекса использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.
Список возглавил «ПСЖ» с индексом 5,318. Второе место занял «Манчестер Сити» (5,197) третье – «Бавария» (3,888).
Топ-20 рейтинга:
1. «ПСЖ» – 5,318;
2. «Манчестер Сити» – 5,197;
3. «Бавария» – 3,888;
4. «Тоттенхэм» – 3,441;
5. «Реал» – 3,336;
6. «Арсенал» – 3,15;
7. «Челси» – 2,893;
8. «Ливерпуль» – 2,616;
9. «Ювентус» – 2,195;
10. «Боруссия» Дортмунд – 2,154;
11. «Атлетико» – 2,049;
12. «Барселона» – 2, 036;
13. «РБ Лейпциг» – 1,949;
14. «Хоффенхайм» – 1,922;
15. «Гуанчжоу Эвергранд» – 1,853
16. «Манчестер Юнайтед» – 1,743;
17. «Наполи» – 1,67;
18. «Лос-Анджелес» – 1,657;
19. «Байер» – 1,551;
20. «Монако» – 1,443.
В исследовании компания Soccerex использовала данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.
Полностью рейтинг можно изучить здесь.