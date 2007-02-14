«ПСЖ» – самый финансово стабильный клуб мира, «Ман Сити» – 2-й, «Реал» – 5-й, «Барса» – 12-я (Soccerex)

Компания Soccerex составила рейтинг 100 самых финансово стабильных клубов мира.

При расчете индекса использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.

Список возглавил «ПСЖ» с индексом 5,318. Второе место занял «Манчестер Сити» (5,197) третье – «Бавария» (3,888).

Топ-20 рейтинга:

1. «ПСЖ» – 5,318;

2. «Манчестер Сити» – 5,197;

3. «Бавария» – 3,888;

4. «Тоттенхэм» – 3,441;

5. – 3,336;

6. «Арсенал» – 3,15;

7. «Челси» – 2,893;

8. – 2,616;

9. «Ювентус» – 2,195;

10. «Боруссия» Дортмунд – 2,154;

11. «Атлетико» – 2,049;

12. – 2, 036;

13. «РБ Лейпциг» – 1,949;

14. «Хоффенхайм» – 1,922;

15. «Гуанчжоу Эвергранд» – 1,853

16. – 1,743;

17. «Наполи» – 1,67;

18. «Лос-Анджелес» – 1,657;

19. «Байер» – 1,551;

20. «Монако» – 1,443.

В исследовании компания Soccerex использовала данные УЕФА, Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt и Hoovers.

Полностью рейтинг можно изучить здесь.