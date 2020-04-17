У «Ман Сити» самый дорогой состав, «Ливерпуль» – 2-й, «Реал» – 3-й, «Барса» – 4-я (Transfermarkt)

Сайт Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих клубов мира после обновления цен на игроков из-за коронавируса.
Список возглавил «Манчестер Сити», ставший единственным клубом, стоимость состава которого превысила 1 миллиард евро. Второе место занял «Ливерпуль», третье – «Реал».
Российские клубы в рейтинг не вошли.
Топ-10 рейтинга выглядит так:
1. «Манчестер Сити» (1,02 млрд)
2. «Ливерпуль» (967 млн)
3. «Реал» (888,5 млн)
4. «Барселона» (852,7 млн)
5. «ПСЖ» (843,7 млн)
6. «Бавария» (756,6 млн)
7. «Атлетико» (709 млн)
8. «Тоттенхэм» (699 млн)
9. «Челси» (679,9 млн)
10. «Манчестер Юнайтед» (646,7 млн)
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