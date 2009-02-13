У «Барселоны» потолок зарплат на 15 млн евро выше, чем у «Реала». У «Атлетико» на 307 млн меньше

Испанская Ла Лига представила список с потолками зарплат клубов-участников первенства в текущем сезоне.

может позволить себе тратить на зарплаты 656,43 млн евро, у потолок меньше на 15 млн – 641,05 млн.

На третьем месте в списке идет (348,50 млн), в топ-5 также вошли «Севилья» (185,16 млн) и «Валенсия» (177,11 млн).

В восьми из 20 команд потолок зарплат превышает сто миллионов евро. Самый низкий показатель в «Мальорке» – 33,53 млн евро.

Потолок зарплат зависит от нескольких факторов. Во-первых, это доходы – чем они больше, тем выше потолок.

Во-вторых, влияет то, сколько спортивных структур имеет клуб: женскую команду, футзальную, баскетбольную и другие.

Стоит отметить, что учитывается не только зарплата футболистов, но и другого персонала. Потолок зарплат в «Барселоне» снизился по сравнению с сентябрем – с 671,42 млн до 656,43 млн.