Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани
4-й этап
NHK Trophy
Осака, Япония
7 ноября, пятница
6:35 – танцы на льду, ритм-танец
8:35 – пары, короткая программа
10:15 – мужчины, короткая программа
13:00 – женщины, короткая программа
8 ноября, суббота
6:00 – танцы на льду, произвольный танец
8:00 – пары, произвольная программа
10:35 – мужчины, произвольная программа
13:30 – женщины, произвольная программа
9 ноября, воскресения
7:05 – показательные выступления
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Состав участников
Мужчины: Цзинь Боян (Китай), Француа Пито (Франция), Габриэле Франджипани, Маттео Риццо (оба – Италия), Юма Кагияма, Шун Сато, Хару Какиучи (все – Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Лукас Бричги (Швейцария), Адам Хагара (Словакия), Джимми Ма, Эндрю Торгашев (оба – США).
Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Кэтрин Медланд Спенс (Канада), Анна Пеццетта (Италия), Юна Аоки, Вакаба Хигучи, Каори Сакамото (все – Япония), Софья Самоделкина (Казахстан), Ю Ен, А Сон Ен (обе – Южная Корея), Ливия Кайзер (Швейцария), Сара Эверхардт, Элис Лин-Грейси (обе – США).
Пары: Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Камиль Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Юна Нагаока – Сумитада Моригучи (Япония), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (все – США).
Танцы на льду: Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Утана Йошида – Масая Морита (Япония), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс, Майя Шибутани – Алекс Шибутани, Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (все – США).