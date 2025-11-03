4

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани

Опубликовано расписание Гран-при Японии по фигурному катанию.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап

NHK Trophy

Осака, Япония

7 ноября, пятница

6:35 – танцы на льду, ритм-танец

8:35 – пары, короткая программа

10:15 – мужчины, короткая программа

13:00 – женщины, короткая программа

8 ноября, суббота

6:00 – танцы на льду, произвольный танец

8:00 – пары, произвольная программа

10:35 – мужчины, произвольная программа

13:30 – женщины, произвольная программа

9 ноября, воскресения

7:05 – показательные выступления

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Состав участников

Мужчины: Цзинь Боян (Китай), Француа Пито (Франция), Габриэле Франджипани, Маттео Риццо (оба – Италия), Юма Кагияма, Шун Сато, Хару Какиучи (все – Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Лукас Бричги (Швейцария), Адам Хагара (Словакия), Джимми Ма, Эндрю Торгашев (оба – США). 

Женщины: Луна Хендрикс (Бельгия), Кэтрин Медланд Спенс (Канада), Анна Пеццетта (Италия), Юна Аоки, Вакаба Хигучи, Каори Сакамото (все – Япония), Софья Самоделкина (Казахстан), Ю Ен, А Сон Ен (обе – Южная Корея), Ливия Кайзер (Швейцария), Сара Эверхардт, Элис Лин-Грейси (обе – США). 

Пары: Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай), Камиль Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия), Сара Конти – Никколо Мачии (Италия), Юна Нагаока – Сумитада Моригучи (Япония), Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды), Эмили Чан – Спенсер Акира Хоу, Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (все – США).

Танцы на льду: Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Утана Йошида – Масая Морита (Япония), Кэролайн Грин – Майкл Парсонс, Майя Шибутани – Алекс Шибутани, Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (все – США). 

Календарь соревнований по фигурному катанию сезона-2025/26

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
